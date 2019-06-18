Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine
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Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine

1 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak.

Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya kombine, System.String[]
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ilk kez uygulanan öğrenci kombinesinin bu yıl da satışa sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz'dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:45 Kaynak: AA
Futbol, Fenerbahçe, Spor
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