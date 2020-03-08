Fenerbahçe'den Okan Turp'a mesaj! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Okan Turp'a mesaj! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Okan Turp'a mesaj!

6 saat önce

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Okan Turp, kiralık olarak forma giydiği Bandırmaspor'da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Okan Turp, kiralık olarak forma giydiği Bandırmaspor'da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Turp, antrenmanlarda gösterdiği performansla kendini geliştirmeye devam ederken, sarı-lacivertliler 19 yaşındaki futbolcuya, "Senden beklentimiz büyük" mesajını verdi.


Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Almanya'nın Stuttgart U19 Takımı'ndan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki defans oyuncusu Okan Turp, kiralık olarak forma giydiği TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da çalışmalarına devam ediyor. Kulüp tarafından sürekli takip edilen Turp'a verilen mesajda, "İyi gidiyorsun, güçlenmeye devam et ve temmuz başı kampına kendini hazırla. Senden beklentimiz büyük" ifadeleri yer alırken, 19 yaşındaki futbolcu Bandırmaspor'da yaptığı antrenmanlar dışında ekstra idman ve özel olarak salonda çalışıyor.


Bu sezon Süper Lig'de savunma hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon adına Okan Turp'un direkt olarak kadroda yer alması bekleniyor.


Devre arasında Bandırmaspor'da transfer olan Okan, takımında şu ana kadar forma şansı bulamadı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
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