Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza

59 dakika önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Futbol, DHA, Spor

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı transfer etti Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:31:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]