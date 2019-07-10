Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza
59 dakika önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:31 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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