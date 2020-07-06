Fenerbahçe'den "örgütlü yapılar" iddiası - Son Dakika

Fenerbahçe'den "örgütlü yapılar" iddiası

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya mecraları üzerinde organize olarak hareket eden ve kulübün gündemini belirlemeye çalışan bazı örgütlü yapılar olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya mecraları üzerinde organize olarak hareket eden ve kulübün gündemini belirlemeye çalışan bazı örgütlü yapılar olduğunu iddia etti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında taraftar profili görünümünde ve taraftar kimliği altında aktif olan yapılar olduğu ileri sürülerek, "Fenerbahçe Kulübü olarak, sosyal medya mecraları üzerinde organize olarak hareket eden ve kulübümüzün gündemini belirlemeye çalışan bazı örgütlü yapıları bir süredir takip etmekteyiz. Sosyal medya mecralarında, taraftar profili görünümünde ve taraftar kimliği altında aktif olan; organize şekilde belirledikleri gündemler doğrultusunda hareket ederek, Kulübümüze olan bağlılıklarıyla sosyal mecralarda yer alan taraftarlarımızı da bu kurgu gündemlerine dahil etmeye çalışan bu yapılara önlem almak artık zaruri hale gelmiştir." denildi.

Taraftarların görüş ve yorumlarına saygı duyduklarının aktarıldığı açıklamada, "Son olarak futbol takımımızın Kaptanı Hasan Ali Kaldırım'a dair yine organize ve örgütlü şekilde gerçekleştirilen seviyesiz linç girişimi de hassasiyetle takipte olduğumuz bir diğer konudur. Kulübümüzün değerlerini hedef almak başta olmak üzere Fenerbahçe'yi ilgilendiren her kritik konuda kendi ajandaları doğrultusunda adımlar atan, gündemi yönlendirmeye çalışan bu örgütlü yapılar ile mücadele adına hukuki anlamda tüm adımların atılacağını kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Akıllı telefon mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olarak suni gündemler oluşturduğunun öne sürüldüğü açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu yapılar içinde bulunan iyi niyetli taraftarlarımıza da gerek kulübümüzün hassasiyetleri doğrultusunda gerekse önümüzdeki dönemlerde yaşanacak hukuki süreçler bakımından bu yapıların bir ortağı ve parçası olmamaları gerektiğini önemle vurguluyoruz. Son olarak, her fırsatta yönetim kurulumuzu eleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışan bazı birey ve kesimlerin, daha önce birçok kez yönetim kurulu üyelerimize de saldırılar düzenlemiş bu yapıları kulübümüz ile bağlantılı şekilde göstermeye çalıştıklarını ve bu yönde imalı paylaşımlar yaptıklarını ibretle ve hayretle takip etmekteyiz. Bu kişilere çağrımız, ellerinde bu anlamda bilgi, belge ne varsa açıkça ortaya koymaları, bu bilgi ve belgeleri ortaya koymadan yaptıkları bu güdümlü paylaşımların kendilerini iftiracı ve müfteri ilan etmek dışında hiçbir karşılığının olmadığını bilmeleridir."

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 'örgütlü yapılar' iddiası - Son Dakika Spor
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