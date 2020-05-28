Fenerbahçe'den Orhan Ak açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Orhan Ak'ın sarı lacivertli kulüpte görev alacağı yönündeki iddiayı yalanladı.
Resmi açıklamada, "Orhan Ak'ın kulübümüzde görev alacağına dair haberler tamamen gerçek dışıdır. Bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı
Bugün ortaya atılan iddiaya göre; Orhan Ak'ın, özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalışacağı belirtiliyordu.
Sezon başında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Beşiktaş'a transfer olan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.