Fenerbahçe'den paylaşım: "Taş değil kurşun!"

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 yılında deplasman dönüşünde takım otobüsüne yapılan saldırıyla alakalı paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015 yılında deplasman maçı dönüşünde futbol takımının otobüsüne yapılan saldırıyla alakalı sosyal medya ve resmi internet sitesinden paylaşımlarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır." - İSTANBUL