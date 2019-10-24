Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Recep Tayyip Erdoğan'a 25. yıl plaketi
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Fenerbahçe'den Recep Tayyip Erdoğan'a 25. yıl plaketi

1 saat önce

Sarı lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi verilecek.

Fenerbahçe'den Recep Tayyip Erdoğan'a 25. yıl plaketi, System.String[]

Sarı lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi verilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan böylece, 25 yıl plaketine sahip Fenerbahçe Kulübü üyeleri arasındaki yerini alacak. Erdoğan'ın toplantıda üyelere seslenmek üzere bir konuşma yapıp yapmayacağı henüz belli olmadı.


Ali Koç gündemi değerlendirecek


Erdoğan'a 25. yıl plaketi verilecek toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak. Başkan Ali Koç'un kurul üyelerine hitap ederek, son dönemde tartışmalara yol açan konularla ilgili görüş açıklaması bekleniyor. Sarı lacivertli kulüpten geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, özellikle Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yapılan itirazın reddedilmesi sonrası kamuoyuna ayrıntılı bir bilgilendirme yapılacağı duyurulmuştu.

Faruk Ilgaz Tesisleri, Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49 
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