Fenerbahçe'den Recep Tayyip Erdoğan'a 25. yıl plaketi

Sarı lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi verilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan böylece, 25 yıl plaketine sahip Fenerbahçe Kulübü üyeleri arasındaki yerini alacak. Erdoğan'ın toplantıda üyelere seslenmek üzere bir konuşma yapıp yapmayacağı henüz belli olmadı.



Ali Koç gündemi değerlendirecek



Erdoğan'a 25. yıl plaketi verilecek toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak. Başkan Ali Koç'un kurul üyelerine hitap ederek, son dönemde tartışmalara yol açan konularla ilgili görüş açıklaması bekleniyor. Sarı lacivertli kulüpten geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, özellikle Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yapılan itirazın reddedilmesi sonrası kamuoyuna ayrıntılı bir bilgilendirme yapılacağı duyurulmuştu.