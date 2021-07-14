Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu

Kanarya'dan bir ilk. Yeni transferlerde düzenlenen imza törenleri bugün bir ayrılıkta gerçekleşti. Fenerbahçe, 20 yılını kulüpte geçiren Volkan Demirel'e duygusal bir törenle veda etti. Demirel'in yanında Başkan Ali Koç da bulundu.

"BURASI YUVAM"

Volkan Demirel, "Bu benim için bir ayrılık değil, bir ara vermek. İlerleyen zamanda hep beraber kavuşacağız. En çok kulüp çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum, gizli kahramanlara. Samandıra, stat, FB TV çalışanlarına. Başkanım dediğiniz gibi ayrılıklar çok zormuş" dedi.

"VEDALAR ZORDUR"

Ali Koç da sözü alıp, "Vedalar zordur, duyguludur. Volkan Fenerbahçe'nin efsanesidir ve yuvasına geri dönecektir" diye konuştu.