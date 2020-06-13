Fenerbahçe'den Rui Vitoria sürprizi! Yeni sezon için teklif...

Kalan 8 haftada takımı Tahir Karapınar'e emanet eden Fenerbahçe, yeni sezon için arayışlarını sürdürüyor. Serhiy Rebrov ve Nenad Bjelica isimlerinin ön plana çıktığı Fenerbahçe için son olarak Rui Vitoria'nın ismi gündeme geldi.



Goal Arabia'nın okurlarına duyurduğu habere göre Fenerbahçe, Portekizli teknik adama yıllık 2.5 milyon Euro'luk kontrat önerdi. Takımıyla Suudi Arabistan Ligi ve Kupası zaferi yaşayan Vitoria'nın henüz yeni sözleşme yapmadığı ve teklifi beklettiği iddia edildi.



GELECEK AY BOŞA ÇIKIYOR



Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.



Son 5 yılda yönettiği takımlarla lige ambargo koyan Vitoria, Benfica ile 2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Deneyimli futbol adamı, Al Nassr ile ise 1 Suudi Arabistan Ligi, 1 de Suudi Arabistan Kupası zaferi yaşadı. (Fanatik)



