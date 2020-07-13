Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe, futbolcuları Tolgay Arslan'ın ayak bileğinden, Simon Falette'in de kalçasındaki ödem nedeniyle sakatlık yaşadığını bildirdi.
Fenerbahçe, futbolcuları Tolgay Arslan'ın ayak bileğinden, Simon Falette'in de kalçasındaki ödem nedeniyle sakatlık yaşadığını bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çekilen MR ve yapılan tetkik sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi. Simon Falette'in de çekilen MR'ında kalça eklemi etrafında ödem oluştu; yırtık ya da kopma görülmedi. Oyuncularımızın tedavilerine başlanıldı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:10 Kaynak: DHA
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