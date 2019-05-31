Fenerbahçe'den Servet Yardımcı'ya kutlama
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilen Servet Yardımcı'yı kutladı.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:31 Kaynak: AA
, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilen Servet Yardımcı
'yı kutladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu
Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi görevleri ile Türk futboluna hizmet eden Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Sayın Servet Yardımcı'yı tebrik ediyor; kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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