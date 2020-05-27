Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Küçülmeye gidiyoruz - Son Dakika

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Küçülmeye gidiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu.

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Küçülmeye gidiyoruz, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu.


Kulübün mali durumu ve koronavirüs sürecinin ekonomik anlamda kendilerini aksiyon almaya mecbur bıraktığını belirten Sipahioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.


Kulüp başkanı Ali Koç'un olağanüstü fedakarlıkları yaptığını dile getiren Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi. Üzerine bir de bu sezonki gibi değerli sponsorumuz Öznur Kablo ile tekrar bir anlaşma sağlayabilirsek takım bütçesi yükümüzü 1 milyon dolar altı seviyesine çekebileceğiz." ifadelerini kullandı.


Yönetim kurulunun, mevcut şartlar içinde kulüp için doğru bildiğini ve inandığını yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Sipahioğlu, "Yani geçen sezon yüzde 35 civarında küçülen takım bütçemiz ve yükümüz, bu sezon da yine aynı oranda küçülmeye devam edecek. Önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz. Bu rakamları geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman, son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağımız söylenebilir." diye konuştu.


"Hedeflerimizi küçültmüyoruz"


Metin Sipahioğlu, bütçeyi azalttıklarını fakat hedefleri küçültmediklerini aktardı.


Fenerbahçe'nin gelecek sezonda 4 kupada da zirve için oynayacağını anlatan Sipahioğlu, "Bütçemizi ve yükümüzü azaltıyoruz ama hedeflerimizi küçültmüyoruz. Hocamız ve takım menajerimizle beraber istişare ederek, tamamen hocamızın talepleriyle takımımızda olmasını düşündüğümüz isimlerle ve menajerleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Kadromuz tamamlandı sayılır, sanırım kısa bir zaman sonra açıklamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.


Hedefledikleri takım bütçesini yakalamak adına bazı zorunlu ayrılıkların gerçekleşeceğini de vurgulayan Sipahioğlu, şöyle devam etti:


"Oyuncularımız gerekli fedakarlıkları yaparak imzalarını attılar. Önce Zandalasini ile başlayayım. Zandalasini'nin önümüzdeki sezon da devam eden bir kontratı vardı ama bu kontrattan karşılıklı çıkma şartları da mevcuttu. Avrupa'dan çok ciddi ve bizde kazanacağından çok daha üst miktarlarda teklifler geldi. Bu takımlar kontrattaki çıkma şartını da ortaya koymaya hazırlardı. Biz ise Zandalasini'ye önümüzdeki sezonki kontratını bile artık ödeyebilecek durumda değildik. Oyuncumuz ve menajeri ile bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştirdik. Kulübümüzün içinde bulunduğu durumu ona anlatırken, kendisine verdiğimiz değeri ve buradaki rolünü de üstüne basarak vurguladık. Zandalasini ise müthiş bir davranış sergileyerek, hemen hemen biz hangi şartları sunabileceğimizi belirttiysek kabul etti ve önümüzdeki sezon bizdeki sözleşmesinden çok daha yüksek teklifler almışken, yüzde 35-40'a yakın indirime giderek imzasını attı."


Sipahioğlu, kadroya yeni katılan oyuncuların da bütçe küçültmeye giden yoldaki ciddiyetlerinin farkında olduğunu anlatarak, şunları aktardı:


"Başta kaptanımız Tuğçe Canıtez olmak üzere yerli yabancı takımda kalmasını planladığımız oyuncularımız gerekli fedakarlıkları yaparak imzalarını attılar. Bu sezon bu anlamda transfer görüşmelerinin geçen sezona göre daha rahat geçtiğini belirtebilirim. Geçen sezon oyuncular ve menajerler kulübümüzün bütçe düşürme konusunda bu derece ciddiyetli olduğunu düşünmüyorlardı. Her sezon bu ciddiyet sanırım daha da iyi anlaşılıyor ve maliyet fayda endeksi çok daha yüksek şartlarda transferler yapabiliyoruz. Bu yüzden, basketbolseverler yeni sezon kadromuzu ve bazı oyuncuları görünce, geçmişle kıyasladıklarında bu bütçe ile nasıl yapılabildiğine şaşırmasınlar."


Takımın önemli isimlerinden Alina Iagupova'ya yeni sözleşme önerdiklerini ancak oyuncunun ailevi sebeplerden ötürü başka bir yerde oynamak istediğini söylediğini belirten Sipahioğlu, "Alina ile aramızda hiçbir zaman maddiyat ile ilgili bir problemimiz olmadı. Alina'ya kapılarımız her zaman açık, önümüzdeki sezonlarda ortak şartlarda buluşursak neden yollarımız tekrar kesişmesin." şeklinde görüş belirtti.


- "Attığımız her adımı eleştirme gayretinde olan organize bir yapı var"


Metin Sipahioğlu, attıkları her adımı eleştirme gayretinde olan bir yapı bulunduğunu söyledi.


Özellikle organize olarak hareket eden belli bir yapının, kendileri tarafından kulübün menfaatleri için atılan her adımı eleştirme niyetinde olduğunu dile getiren Sipahioğlu, şunları kaydetti:


"Futboldan basketbola voleybola, alınması muhtemel her kararın önüne organize olarak önceden set çekip itibarsızlaştırmak için büyük çaba sarfeden bir


yapı var. Burada kastettiğim takımı ve kulübüyle ilgili iyi niyetle fikir


paylaşan, yorumlar yapan, konulara doğal tepkilerini veren taraftarlarımız değil elbette. Organize hareket eden ve başka amaçlarla, itibarsızlaştırma hedefleyen yapı."


Söz konusu kişiler ne kadar organize hareket ederse etsin, yönetim kurulunun inandığını yapacağını dile getiren Sipahioğlu, şunları kaydetti:


"Fenerbahçe yönetim kurulu, bu kişiler ne yaparsa yapsın, ne kadar organize hareket ederlerse etsinler, mevcut şartlar içinde kulübümüz için doğru bildiğini, inandığını yapmakla yükümlüdür ve Fenerbahçe menfaatleri için de bunu sonuna kadar yapacaktır. İlk 2 sezon bazı açılardan yönetimimiz için tecrübe olsa da, özellikle bu sezondan itibaren, yapılan hataları tekrarlamamanın yanında, yönetimsel anlamda çok daha kararlı, güçlü ve mevcut şartlara uygun rasyonel yaklaşımlar sergileneceği ortada. Günün sonunda Fenerbahçe'nin tek sahibi her zaman taraftardır, halktır. Ancak başarıdan da başarısızlıktan da sorumlu olan ana mecra yönetim kuruludur."



"Federasyonumuzun verdiği iptal kararına saygı gösterdik"


Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda çok başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.


Sezon başında hedefledikleri 4 kupadan 2'sini müzelerine götürdüklerini, lig ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de istedikleri yerde bulunduklarını hatırlatan Sipahioğlu, "Maalesef hayatta böyle tatsız sürprizler olabiliyor. İnsan hayatı ile ilgili böyle bir durum ortaya çıktığında ise; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tek düşüncemiz milletimizin, ülke insanımızın, sporcularımızın sağlığı oldu. Bu doğrultuda, önce insan sağlığı diyerek, federasyonumuzun verdiği iptal kararına saygı gösterdik." diye konuştu.


FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise durumun ligden biraz daha farklı olduğunu ifade eden Sipahioğlu, şunları aktardı:


"Bu turnuva, grup maçlarının tamamlanması sonrasında, çeyrek final ilk maçlarının oynanmasının ardından durduruldu, bitime sadece 3-4 maç kalmıştı. FIBA ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor, sanırım Haziran ayının ortasında bu sezonki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin durumu ile ilgili bir karar alacaklar. Çeyrek finale kalan tüm takımları, yeni sezonda Ekim ayı gibi bir şehirde toplayıp, Final 8 şeklinde bir organizasyon gerçekleştirebilirler. 4-5 günde 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanabilir. Bu organizasyonda grup maçları tamamlandığından ve çeyrek final aşamasına gelindiğinden kalan takvim çok kısa. Şu an hem kararı bekliyoruz hem de gelecek sezonun yapılanması ile ilgileniyoruz."


Sezon başında Öznur Kablo ile yaptıkları sponsorluğa da değinen Metin Sipahioğlu, şöyle konuştu:


"Öznur Kablo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Balarısı ve ailesi, gerçekten Fenerbahçeliliği muhteşem derecede hissederek yaşayan bir aile. Esasında göreve geldiğimiz ilk sezon kendileri futbol sponsorluğu ile ilgilenmişlerdi ama o günlerde konuyu tamamlayamamıştık. Sonrasında ikinci sezonumuzun başında, İbrahim Bey ile görüşmeler yaparken ben kendisine kadın basketboldan bahsettim. Açık söylemek gerekirse tam bir futbol aşığı olan İbrahim Bey ilk etapta kadın basketbola çok da sıcak bakmamıştı. Ancak sonrasındaki görüşmelerimizde desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmemiz üzerine, Başkanımızın Fenerbahçe için yaptıklarını yakınen gören biri olarak 'söz konusu Fenerbahçe ise gerekeni yaparız' dedi."


Balarısı ve ailesinin kulüp için sadece sponsorluk desteğiyle kalmadığını ve istisnasız her maçta takımı desteklediğini dile getiren Sipahioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:


"Sadece sponsorluk desteği ile de kalmadı, kendisi geçtiğimiz sezon istisnasız her iç saha maçımızda bizlerleydi. Hatta ben gribe yakalanmam nedeniyle bir maça gidemedim, kendisi o maça da giderek benden fazla maça gitmiş oldu, gittiğimiz tüm deplasmanlara da yine beraber gittik. Ayrıca sözleşmesindeki maddi şartların dışında da ihtiyacımız olan anlarda maddi manevi birçok katkısını yaşadık. Özetle İbrahim Bey ve ailesi, Fenerbahçe'ye sadece sponsorluk olarak bakmayan, Fenerbahçeliliği sonuna kadar yaşayan insanlar. Başkanımızın tabiriyle, Fenerbahçe ile varolanlardan değil, Fenerbahçe için varolanlardan. Bu sezon takımımızın 4 kupa hedefiyle çıktığı yolda, almış olduğu 2 kupaya Öznur Kablo adına da sevinirken, virüs nedeniyle iptal edilen lige ise onlar adına da üzüldüm. Dilerim FIBA Kadınlar Avrupa Ligi bu sezonu bir şekilde devam ettirir, o turnuvayı yine beraber tamamlarız. Önümüzdeki sezon için ise henüz Koronavirüs belirsizliklerinden dolayı bir görüşme gerçekleştiremedik. Durumlar netleşince oturup konuşuruz. Umarım bu sezonki güzel birlikteliğimizi ve yürüyüşümüzü önümüzdeki sezon da devam ettirebiliriz."


Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:53 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Küçülmeye gidiyoruz - Son Dakika Spor
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