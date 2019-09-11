Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Mehmet Ekici
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Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Mehmet Ekici

41 dakika önce

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'den son dakika açıklaması: Mehmet Ekici, System.String[]

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'den maaşına indirim istediği iddia edilmişti.


Sarı-Lacivertli kulüpten muhabirlere yapılan bilgilendirmede iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin durumuyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:


"Bugün birkaç yerde kulübün Mehmet Ekici'den maaşında indirim yapmasını istediği ve Mehmet Ekici'nin reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.


Kulüpten hiçbir yetkili bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmemiştir. Ücretinde indirime gitmediği için de 28 kişilik kadroda yer almaması haberi doğru değildir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:15 
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