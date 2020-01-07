Fenerbahçe'den son dakika gece yarısı transfer operasyonu: Jordan Torunarigha! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den son dakika gece yarısı transfer operasyonu: Jordan Torunarigha! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den son dakika gece yarısı transfer operasyonu: Jordan Torunarigha!

6 saat önce

Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine yoğunlaşan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

Fenerbahçe'den son dakika gece yarısı transfer operasyonu: Jordan Torunarigha!, System.String[]

Devre arası transfer döneminde stoper bölgesine yoğunlaşan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.


Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, diğer stoperini de Bundesliga'dan buldu.


İKİ TRANSFER, İKİSİ DE KİRALIK


Sarı lacivertli ekip, Asist Analiz'in haberine göre Hertha Berlin'de forma giyen defans oyuncusu Jordan Torunarigha ile el sıkıştı.


İki futbolcu için kulüpleriyle kiralık anlaşmasına varıldı. Fenerbahçe'nin iki transferini kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.


Fenerbahçe, Frankfurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:43 
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