Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den son dakika KAP açıklaması!
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Fenerbahçe'den son dakika KAP açıklaması!

6 saat önce

KAP'a yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve...

Fenerbahçe'den son dakika KAP açıklaması!, System.String[]

KAP'a yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;


SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:


Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.


Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:43 
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