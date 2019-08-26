Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den son dakika transfer bombası! Adil Rami'nin ardından Luiz Gustavo ile...
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Fenerbahçe'den son dakika transfer bombası! Adil Rami'nin ardından Luiz Gustavo ile...

1 saat önce

Fenerbahçe taraftarlarına Adil Rami sonrası bir müjdeli haber de Luiz Gustavo'dan geldi.

Fenerbahçe'den son dakika transfer bombası! Adil Rami'nin ardından Luiz Gustavo ile..., System.String[]

Fenerbahçe taraftarlarına Adil Rami sonrası bir müjdeli haber de Luiz Gustavo'dan geldi. Sarı lacivertliler 5.5 milyon Euro teklif edip beklemeye geçmişti.


Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Marsilya, 8 milyon Euro'ya kadar inmişti. Fransız basınında çıkan haberlere göre FFP nedeniyle transfer yapamayan Mavi-Beyazlılar, "6 milyon Euro + 2 milyon Euro bonusla bu işi bitirelim" mesajını gönderdi.


Fenerbahçe cephesinin bu teklife olumlu yaklaştığı, Luiz Gustavo'nun İstanbul'a gelmesinin an meselesi olduğu kaydedildi.


Yönetim, Trabzonspor maçına kadar Brezilyalı orta saha oyuncusuna da imza attırmanın peşinde.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:22 
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