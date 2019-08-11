Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Khedira ile...

Savunmanın göbeğinden sonra ön libero konusuna da çare arayan Fenerbahçe'de Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Gustavo gündeme gelmiş, Fransız kulübü 9 milyon Euro'luk bonservis bedelinden 7 milyon Euro'ya inmiş, buna rağmen Sarı-Lacivertli kulüp geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Savunmanın göbeğinden sonra ön libero konusuna da çare arayan Fenerbahçe'de Marsilya'nın Brezilyalı yıldızı Gustavo gündeme gelmiş, Fransız kulübü 9 milyon Euro'luk bonservis bedelinden 7 milyon Euro'ya inmiş, buna rağmen Sarı-Lacivertli kulüp geri adım atmak zorunda kalmıştı.



Marsilya'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Gustavo'nun Fenerbahçe'den isteği ise yıllık 4 milyon Euro... Bu yüzden Brezilyalı oyuncudan uzaklaşmaya başlayan Kanarya, bir başka dünya yıldızına rotasını çevirdi. İtalyan devi Juventus'un kadrosunda bulunan Sami Khedira için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusunu ikna etmek için tüm imkanlarını seferber etti.



Mahmut da listede



Teknik Direktör Sarri, yeni sezon planlamasında düşünmediği 32 yaşındaki Khedira'nın satışına onay verdi. Orta saha oyuncusunu bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmak isteyen Kanarya, bu konuda İtalyan devinden olumlu yanıt aldı. Khedira'ya da 2 sene için yıllık 3 milyon Euro teklif edildiği belirtildi. Bir diğer görüşülen ismin ise Başakşehir'in ve Milli Takımımız'ın orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir olduğu öğrenildi.

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