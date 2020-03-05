Fenerbahçe'den sonra Damien Comolli'den sürpriz karar! Yeni takımı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sonra Damien Comolli'den sürpriz karar! Yeni takımı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den sonra Damien Comolli'den sürpriz karar! Yeni takımı...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'den sonra Damien Comolli'den sürpriz karar! Yeni takımı..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli hakkında flaş bir iddiada bulundu.


Sportif direktör Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Damien Comolli ile görüştüğü ve anlaşma noktasına geldikleri belirtildi.


Monaco yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde Comolli ile buluştuğu ve detayları konuştukları iddia edilirken kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.


Comolli, Monaco'ya gitmesi halinde Fenerbahçe'den sonra Islam Slimani ile bu kez Fransa'da buluşmuş olacak.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:29 
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