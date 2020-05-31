Fenerbahçe'den sonra sürpriz hamle! Alper Potuk'un yeni takımı... Son dakika - Son Dakika

Fenerbahçe'den sonra sürpriz hamle! Alper Potuk'un yeni takımı... Son dakika

Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'den sonra sürpriz hamle! Alper Potuk'un yeni takımı... Son dakika, System.String[]

Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, orta saha için ilk hedefini belirledi: Alper Potuk...

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak isteyen Göz Göz bu kez transferi bitirmekte kararlı.

Alper Potuk, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:10 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sonra sürpriz hamle! Alper Potuk'un yeni takımı... Son dakika - Son Dakika Spor
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