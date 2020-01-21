Fenerbahçe'den sonra Tottenham... Islam Slimani sürprizi! Son dakika - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sonra Tottenham... Islam Slimani sürprizi! Son dakika - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den sonra Tottenham... Islam Slimani sürprizi! Son dakika

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan ve çıktığı 15 Süper Lig maçında sadece 1 gol atabilen Islam Slimani'nin yeni takımı Jose Mourinho'nun Tottenham'ı olabilir.

Fenerbahçe'den sonra Tottenham... Islam Slimani sürprizi! Son dakika, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan ve çıktığı 15 Süper Lig maçında sadece 1 gol atabilen Islam Slimani'nin yeni takımı Jose Mourinho'nun Tottenham'ı olabilir.


Bu sezon başında Monaco'ya kiralanan Slimani için Tottenham'ın devreye girdiği kaydedildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Harry Kane'in sakatlığının ardından forvet arayışlarına başlayan Tottenham'da listenin ilk sırasında Islam Slimani var.


JOSE MOURINHO ÇOK İSTİYOR


Monaco'da 13 maçta 7 gol ve 7 asist ile adeta ikinci baharını yaşayan Cezayirli forvet için Jose Mourinho'nun oldukça istekli olduğu ve golcü futbolcunun transferi için bonservisinin bulunduğu Leicester City ile görüşmelere başlandığı belirtildi.


Tottenham'ın forvet listesinde Slimani'nin yanı sıra Milan'ın Polonyalı forveti Krzysztof Piatek bulunuyor. Ancak İngiliz basını Piatek'in yüksek bonservisi nedeniyle bu transferine Slimani'ye göre daha zor olduğunu kaydediyor.



Jose Mourinho, Fenerbahçe, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:16 
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