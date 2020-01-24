Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sponsorluk kapsamında Fenerbahçe'nin 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarının formalarının göğsünde HDI Sigorta yazacağı belirtildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sponsorluk kapsamında Fenerbahçe'nin 14, 15, 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarının formalarının göğsünde HDI Sigorta yazacağı belirtildi.


Açıklamada, anlaşmanın başarılı olması temenni edilerek, "Altyapıya gerçekleştirdiği yatırımlarla Türk futbolunun geleceği adına 'lokomotif' olma hedefi taşıyan, bu anlamda pek çok adım atan kulübümüzün, altyapı takımlarına gösterdiği ilgi ve farklı bakış açısına HDI Sigorta'nın destek olması, kulübümüzün geleceğine gösterilen en önemli adımlardan biri olmuştur. Geleceğimize heyecanla bakmamıza sebep olan altyapı takımlarımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." denildi.


Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:46 
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