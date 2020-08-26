Fenerbahçe'den stoper atağı! Terence Kongolo...

Sarı-Lacivertliler, transfere hızlı başlayıp 9 ismi kadrosuna katmıştı. Ancak Fenerbahçe, en sorunlu bölgesi olarak görünen savunmanın merkezine kimseyi almadı. Bu bölgeyi sona bırakan yönetim, bu hafta stoper sorununu da çözüyor. Defansın ortası için ilk hamle Mauricio Lemos ile yapıldı.
Las Palmas ile 1.5 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlanması sonrası Uruguaylı savunmacı önceki akşam İstanbul'a gelmişti. Oyuncuyla son görüşmeler yapıldı. Lemos, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra transferin bittiği resmen açıklanacak.
Lacroix'yı aldılar
Ardından defansın merkezine yapılacak ikinci takviye için kollar sıvanacak. Bu konuda favori Marcel Tisserand. Kongolu yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Wolfsburg de oyuncuyu Fenerbahçe'ye göndermeye 'evet' dedi. Almanlar, dün Tisserand'ın yerine düşündükleri Maxence Lacroix transferini tamamladı. Şimdi Fenerbahçe ile Wolfsburg son bir görüşme yapacak.
Son görüşme yapılacak
Tisserand'ın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi transfer olacağı bu görüşmede netlik kazanacak. Fenerbahçe Yönetimi, her ihtimale karşı Terence Kongolo ile de temasları sürdürüyor. Tisserand onusunda bir aksilik yaşanması halinde B planı olarak Hollandalı savunmacı görülüyor. (Fanatik)
Son Dakika Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor Ayasofya'daki sözleriyle Atatürk'ü hedef aldığı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde Atatürk geçen paylaşım Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti