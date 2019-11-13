Fenerbahçe'den suç duyurusu
7 saat önce
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:03
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