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Fenerbahçe'den suç duyurusu

7 saat önce

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.

Fenerbahçe'den suç duyurusu, System.String[]

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:03 
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