Üye Girişi
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

09.06.2021 13:50

Yeni sezonda şampiyonluk için çok hırslı olan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Avrupa turuna ilk olarak Hollanda'dan başlayan Kanarya, uzun süredir transfer listesinde olan Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane ile tekrar temasa geçti. Yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Tannane'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yola çıktığını doğruladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Lazio forması giyen eski golcüsü Kosovalı forvet Vedat Muriqi için bekleyişini sürdüren Kanarya'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Vitesse'de oynayan Hollandalı Oussama Tannane ile geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme sağlayan Fenerbahçe yönetimi, her konuda anlaştığı futbolcuyu ve menajerini İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin transfer için görüşme yapacağı Faslı yıldız Oussame Tannane İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Transfer görüşmesi için İstanbul'a doğru yola çıktığına dair sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Tannane, Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız futbolcuyla detayların konuşulacağı görüşmeden sonra imzaların atılacağı öğrenildi.

OTELDE YERİ BİLE HAZIR

Bugün İstanbul'da olması beklenen futbolcu için konaklayacağı Swissotel'de yer ayrıldı. Sarı lacivertli ekip, orta saha, 10 numara ve iki kanatta da görev yapan 27 yaşındaki sol ayağın transfer edilmesiyle kadrosunu güçlendirmiş olacak.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Fas asıllı Hollandalı futbolcu Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

GEÇTİĞİMİZ SEZON 7 GOL ATIP 9 ASİST YAPTI

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Saint-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane son olarak Vitesse'ye geçti.

Bugün İstanbul'a gelecek Oussama Tannane, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu.

EN GOLCÜ SEZONUNDA 23 KEZ FİLELERİ SARSTI

Oussama Tannane, en golcü sezonunu Heracles formasıyla geçirdi. Heracles Almelo takımında oynarken 23 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu 27 yaşında.

Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor

Sosyal Medya, Fenerbahçe, Transfer, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim 13:56 Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu 13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında 11:06 Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! 10:08 İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!

Son Dakika Haberleri
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:56 Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim
13:50 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız         
13:45
Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü! Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!         
13:32
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 14:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement