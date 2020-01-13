Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adil Rami'ye karşılılık Ertuğrul! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adil Rami'ye karşılılık Ertuğrul! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adil Rami'ye karşılılık Ertuğrul!

6 saat önce

Fenerbahçe, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Adil Rami'ye karşılılık Ertuğrul!, System.String[]

Fenerbahçe, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi. Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.


Sezon başında büyük ümitlerle alınan Adil Rami'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi. Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı. Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi. (Takvim)

Ertuğrul Ersoy, Fenerbahçe, Le Havre, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:13 
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