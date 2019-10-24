Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fatlind Azizi...
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fatlind Azizi...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fatlind Azizi...

1 saat önce

Başkan Ali Koç'un önem verdiği en önemli parçalardan biri olan altyapıya yeni bir isim eklendi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Fatlind Azizi..., System.String[]

Başkan Ali Koç'un önem verdiği en önemli parçalardan biri olan altyapıya yeni bir isim eklendi. Sarı Lacivertli ekibin Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattığı iddia edildi.


Başkanlığa geldikten sonra altyapının her defasında önemine dikkat çeken Ali Koç, Fenerbahçe'ye genç isimleri katmaya devam ediyor. Bir çok genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Fenerbahçe, yurt içinde de arayışlarına devam ediyor.


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Son olarak Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme getirildi. Sarı Lacivertli ekibin Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattığı belirtildi.


19 yaşında merkez orta sahada görev yapan genç futbolcunun sosyal medyada Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi. Fenerbahçe socutlarının yakın gelecekte genç futbolcudan önemli beklentileri olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Bursaspor, Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49 
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