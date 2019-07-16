Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama
8 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:18 Kaynak: AA
, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric'in transferinin karşılığında Oğuz Kağan Güçtekin
'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan
'ın ise bonservisiyle Çaykur Rizespor
'a transfer olduğu belirtildi.
Ümraniyespor'dan alınan Yasir Subaşı
'nın da bonservisiyle Kayserispor
'a transfer olduğu kaydedildi.
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