Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama
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Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama

8 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den, takımdan giden oyuncularla ilgili açıklama, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric'in transferinin karşılığında Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğu belirtildi.
Ümraniyespor'dan alınan Yasir Subaşı'nın da bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğu kaydedildi.
Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:18 Kaynak: AA
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