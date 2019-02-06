Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Talat Terim İçin Taziye Mesajı

Fenerbahçe'den Talat Terim İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in (94 yaşında) vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Talat Terim İçin Taziye Mesajı, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in (94 yaşında) vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fatih Terim, Spor
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