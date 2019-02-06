Fenerbahçe'den Talat Terim İçin Taziye Mesajı
1 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in (94 yaşında) vefatı için taziye mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü
, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim'in (94 yaşında) vefatı için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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