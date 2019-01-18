Fenerbahçe'den Taraftara Alkol Uyarısı

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacakları maç öncesinde taraftarlarına alkol uyarısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacakları maç öncesinde taraftarlarına alkol uyarısında bulundu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacağı belirtildi.



Alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ile deplasman takım taraftarlarının stada alınmayacağının ifade edildiği açıklamada, "Taraftarlarımızın konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz." denildi.

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