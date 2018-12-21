Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Taraftara Teşekkür

Fenerbahçe'den Taraftara Teşekkür

4 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü, son zamanlarda kendilerini her şartta destekleyen taraftarı için bir teşekkür mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, son zamanlarda kendilerini her şartta destekleyen taraftarı için bir teşekkür mesajı yayınladı. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden sarı-lacivertli renklere gönül vermiş taraftarlar için bir teşekkür mesajı yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün deplasmanda Giresunspor ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçında, Fenerbahçe'mize olan eşsiz bağlılığını gösteren, İstanbul'dan, Giresun'dan ve çevre illerden gelerek yağmur altında ilk dakikadan son saniyeye dek bir an olsun susmadan takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu koşulsuz destek ve sonsuz sevgi Fenerbahçe'mizin her zaman en büyük gücü olacak."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

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