Fenerbahçe'den Taraftarına Teşekkür
1 saat önce
"Büyük Fenerbahçe Taraftarına Teşekkürlerimizle"İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.
"Büyük Fenerbahçe
Taraftarına Teşekkürlerimizle"
İSTANBUL/ DHA Fenerbahçe Kulübü
, dün akşam deplasmanda Beşiktaş
ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Dün akşam, Vodafone Park
'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy
' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:38 Kaynak: DHA
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