Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Taraftarına Teşekkür

Fenerbahçe'den Taraftarına Teşekkür

1 saat önce

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına Teşekkürlerimizle"İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.

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"Büyük Fenerbahçe Taraftarına Teşekkürlerimizle"

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:38 Kaynak: DHA

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