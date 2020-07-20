Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık! 30 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon... - Son Dakika

Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık! 30 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon...

Geçtiğimiz sezona yeni başkan ve yönetimiyle giren sarı-lacivertliler, büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığına uğramış ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezona yeni başkan ve yönetimiyle giren sarı-lacivertliler, büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığına uğramış ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamıştı.

Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz


Fenerbahçe, söz konusu sezonun ilk yarısını 17. sırada düşme hattında tamamlamış, son bölümde toparlanarak ligi 6. sırada noktalamıştı.


Başarısız geçen sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında etkili bir performansa imza atsa da bunu sürdüremedi. Sezonun ikinci yarısında üst üste kötü sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu sezonu da 7. sırada tamamlayacak.


Fenerbahçe, elde ettiği bu başarısız tabloyla Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı.


En kötü dönemi 85-88 yıllarıydı


Fenerbahçe, Süper Lig'de en kötü sezonlarını 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı.


Söz konusu dönemde iki defa 5'inci, 1 kere de 8. olarak sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler, son 2 yıla kadarki en kötü dönemini yaşamıştı.


Bahse konu dönemde 85-86 ve 86-87 sezonlarında ligi 5. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda ise ilk 5'in dışında kaldı.


- 30 yıl sonra üst üste 2 yıl Avrupa'sız


Fenerbahçe, ligde yaşadığı başarısız sonuçların ardından Avrupa'dan da uzaklaştı.


Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında boy gösterememişti.


Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden ve ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer alamayacak.


Üst üste 2 sezon Avrupa'dan uzak kalacak sarı-lacivertliler, bu başarısızlığı 30 yıl sonra ilk defa yaşayacak.


Fenerbahçe, 1986-87, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste Avrupa kupalarında mücadele edememişti.


- 2 sezondur çok hırçın


Fenerbahçe, son 2 sezonunda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkati çekti.


Sarı-lacivertliler, geçen sezon toplamda gördüğü 9 kırmızı kartla Yeni Malatyaspor ile bu alanda en kötü istatistiğe imza atmıştı.


Bu sezon da son maçlar öncesi kırmızı kart sayısı 11'e ulaşan Fenerbahçe, ligde en kötü istatistiğe sahip durumda.


Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:36 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık! 30 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu 19:46 Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 18:42 Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
19:50
Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
18:42
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 19:54:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık! 30 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]