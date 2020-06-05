Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki - Son Dakika

Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki

İstanbul DHATFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün gece ekonomist dergisi instagram yayınında söylediği "Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" şeklindeki sözü Fenerbahçelilerin tepkisine yol açarken sarı-lacivertli kulüp "Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!

Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki, System.String[]

İstanbul DHA

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün gece ekonomist dergisi instagram yayınında söylediği "Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" şeklindeki sözü Fenerbahçelilerin tepkisine yol açarken sarı-lacivertli kulüp "Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!" başlığıyla şu açıklamayı yaptı;

Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.

Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV'de gerekli açıklamaları yapacaklardır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Nihat Özdemir, İstanbul, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e tepki - Son Dakika Spor
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