Fenerbahçe'den hakem açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den hakem açıklaması

08.03.2022 23:22
Fenerbahçe'den hakem açıklaması

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'nun bazı hakemlerin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceği kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'nun bazı hakemlerin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceği kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, TFF'nin bugün aldığı hakem kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sezonlardır Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısına dair eleştirilerimizi, isimler değişse de aynı kalan zihniyete dair güvensizliğimizi, defaatle dile getirmiştik. Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Türk futbolu adına tarihe geçecek olan bugün, bir kez daha yüksek sesle soruyoruz:

Türk futbolu kimlerin elindedir? Perde arkasında neler yaşanmaktadır? Bugün, sezonun geri kalanında görev verilmeyecekleri açıklanan hakemlerin, bu sezon boyunca orta hakem ve var hakemi olarak yönettikleri 150'nin üzerindeki maç hakkında, ne düşünmemiz gerekiyor?

Kalan ve giden hakemler hangi kriterlere göre belirlendi? Liste dışı kalanlar için ne gerekçeyle bu karar verildi? Yüksek performansı dolayısıyla görev süresi 1 sezon daha uzatılan bir hakem, bugün nasıl bir sebeple sezon ortasında liste dışı bırakıldı?

Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir.

Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir. Futbolumuzun bekası adına bu soruları soruyor; yaşanan bu krizin çözüme kavuşturulmasını, hem içerisinde bulunulan paradoksun giderilmesi hem de vicdanların rahatlaması adına ilgililerden gereken açıklamaları acilen talep ediyoruz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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