Fenerbahçe'den TFF'ye istifa çağrısı - Son Dakika

Fenerbahçe'ye bağlı dernekler, ortak bildiri yayınlayarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet etti.

Fenerbahçe'ye bağlı tüm dernekler yayınladıkları ortak bildiri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet etti.

Fenerbahçe Kulübü, deneklerin ortak bildirimini sitesinden yayınladı. Bildiri şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü adına, dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftarıyla birbirine kenetlenmiş bu büyük camianın temsilcileri olarak, ilgili kişi ve kurumlara ortak duyurumuzdur!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Nihat Özdemir'in, Yönetim Kurulu'nun, kurullarının ve hakemlerinin dayattığı köhne sistemin, kulübümüze karşı uygulamaları malumunuzdur. Bu sebeple, Fenerbahçeliler olarak, TFF'nin saha içinde ve dışında standartları belli olmayan, hiçbir haliyle kabul edilemez, iyi niyetle bağdaşmayacak uygulamaları bizleri de harekete geçmeye zorlamıştır.

TFF yönetimi ve ilgili kurullarının, saha dışında Fenerbahçe'ye uyguladıkları taraflı kararların tamamının, kulübümüzü rekabette zayıflatmak, geriye bırakmak olduğu açıktır. Harcama limitleri, transfer bildirme saatinin geriye çekilmesi, Tahkim Kurulu'na yaptığımız itirazların reddedilmesi, devletimizin desteği ile uygulamaya konulan yeniden yapılandırma sürecinde ortaya konan davranışlar bunun net örnekleridir.

Hakem atamaları, hakemlerin ligin sonucuna etki etmek amacı taşıyan Süper Lig'in diğer maçlarına çelişen, çifte standart taşıyan kararlar, Alanyaspor maçında artık en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu maçta verilen, verilmeyen kararlar bir yana, sahaya Fenerbahçe'yi mağlup etmekten başka bir amacı olmadan çıkan hakemler sayesinde oynanan maç resmen bir tiyatroya dönüşmüştür. Bu maç süresince yapılanları hakem hatası olarak nitelemek mümkün değildir.

İşte tüm bu sebeplerden ötürü, Fenerbahçe camiasının adalet ve eşitlik adına, maalesef Sn. Nihat Özdemir'e güveni kalmamıştır!

Bu noktada camiamız adına beklentimiz, Sn. Özdemir'in, Türk futboluna ve kendisine daha fazla zarar vermeden, görevinden istifa etmesi ve iyi anılar ile hatırlanmasıdır.

KAMUOYU ADINA SON MESAJIMIZ;

Kalan 13 haftada, ilk dakikadan son saniyeye kadar, Fenerbahçe'nin yanında olmaları ve sezon sonu kutlayacağımız 29. şampiyonluğumuzun yolunda omuz omuza yürümemizdir."

(İHA)