Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
17 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:35
Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi 70 milyon yıllık mağaranın duvarlarına yazı yazarak zarar verdiler Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu!