Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
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Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

17 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe Kulübü, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:35 
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