Fenerbahçe'den Toplantı Duyurusu
18 dakika önce
Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemlerde yapılan hakem hatalarından dolayı 14 Şubat Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe Spor Kulübü
, son dönemlerde yapılan hakem hatalarından dolayı 14 Şubat
Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe, son zamanlarda maçlarında yapılan hakem hatalarından dolayı bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 14 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de düzenlenecek olan basın toplantısı duyurusu için resmi siteden şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, özellikle sezonun 2.yarısı itibariyle Futbol
Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarının katılımına açıktır." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:10 Kaynak: İHA
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