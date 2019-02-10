Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Toplantı Duyurusu

Fenerbahçe'den Toplantı Duyurusu

18 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemlerde yapılan hakem hatalarından dolayı 14 Şubat Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'den Toplantı Duyurusu, System.String[]
Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemlerde yapılan hakem hatalarından dolayı 14 Şubat Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, son zamanlarda maçlarında yapılan hakem hatalarından dolayı bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 14 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de düzenlenecek olan basın toplantısı duyurusu için resmi siteden şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, özellikle sezonun 2.yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarının katılımına açıktır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, 14 Şubat, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Başladı Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Hakemi Alper Ulusoy 4 Hafta Dinlendirilecek

Emiliano Sala ile Dalga Geçen İki Taraftar Gözaltına Alındı Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:28:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den Toplantı Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]