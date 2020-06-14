Fenerbahçe'den Trabzonspor'a farklı 11! Plan hazır...

Sezonun kalan kısmında en büyük hedefi, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşıp Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalmak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar, Trabzonspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gidecek.



Kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan'ın yerine 4 adaydan biri seçilecek. Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Jailson bu mevki için kıyasıya yarışacak. Orta alanda Gustavo'nun yanında oynama ihtimali en yüksek ismin Tolga olduğu konuşuluyor.



KADRO DEĞİŞİYOR



Kayserispor maçında bekleneni veremeyen Mevlüt Erdinç'in yerine forvette Vedat Muriç, onun arkasında da Mehmet Ekici'nin yerine Zajc'ın olacağı öğrenildi. Cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım'ın da Deniz Türüç'ten formayı alarak sol bekteki pozisyonuna dönmesi bekleniyor. Bugünden itibaren hazırlıklarına başlayacak olan Sarı- Lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Bordo-Mavililer'i Kadıköy'de devirerek, finale çıkmayı hedefliyor



EN HAZIR İSİM LUIZ GUSTAVO



Tartışmasız Fenerbahçe'nin bu sezonki en iyi oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo, Kayserispor karşısında, Trabzonspor karşılaşması öncesi oldukça motive eden bir galibiyetin mimarı oldu. Brezilyalı oyuncu, maçın ilk yarısının uzatma anlarında; 45+3'te vurdu, kaleci Lung'un tokatladığı top, daha sonra üst direğe çarparak dışarı çıktı. Bu kez 88'de Brezilyalı bir kez daha uzaktan vurdu ve enfes bir gole imzasını attı. Sambacı, ligdeki 3. golünü de böylece ceza sahası dışından atmış oldu. Brezilyalı yıldız, "Umarım kupa maçında gülen taraf biz oluruz. Sezonun kalan maçlarında daha iyisini yapmak adına tüm gücümü sahada vermeye devam edeceğim" yorumunu yaptı. (Fanatik)



