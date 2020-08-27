Fenerbahçe'den Türkiye Bankalar Birliği borç yapılandırması açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini, henüz bir anlaşma imzalanmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basında TBB ile anlaşma sağlandığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, "Kulübümüzün, TBB ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.