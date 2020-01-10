Fenerbahçe'den Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı

6 saat önce

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Sipahioğlu, takımlarının Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Birevim Elazığ İl Özel İdare ile oynadığı maçtaki hakem yönetimine değinerek, "Maçta bize ligdeki standartların çok üzerinde faul çalındı.

Fenerbahçe'den Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı, System.String[]

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Sipahioğlu, takımlarının Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Birevim Elazığ İl Özel İdare ile oynadığı maçtaki hakem yönetimine değinerek, "Maçta bize ligdeki standartların çok üzerinde faul çalındı. Oyuncularımızın her dokunduğu harekette faul düdükleri çok kolay çalındı. Bu mesajlarımızı federasyonumuz, hakemlerimiz iyi dinlesin, bu önemli bir konu. Federasyonumuz ve hakemlerimiz adil rekabeti, adil şartlarda bir basketbol ligini sürdürülebilir kılmak zorunda." dedi.


Fenerbahçe'nin hiçbir zaman ortalığı yangın yerine çeviren, kadın basketbolundaki hakem hatalarından sonra her yere veryansın eden açıklamalar yapan bir kulüp olmadığını savunan Sipahioğlu, "Malum camiadaki bazı kişiler kendi koltukları için duydukları kaygılar yüzünden Fenerbahçe'ye saldırarak kendi camiaları için iç siyaset yapmaya çalışıyorlar Ama görüyoruz ki ligimizde malum camia, malum takım, buradan ismini zikretmeye gerek yok, çıkıp açıklamalar yapmaya başladı. son 1-2 haftada hem profesyonel düzeyde hem de yönetici düzeyinde konuşmalar oldu. Burada yaptığımız gözlem şu şekilde; kendi camialarındaki sözleşmeleri, kendi camialarındaki koltukları sağlamlaştırmak için bu konuda kaygıları olan insanlar Fenerbahçe'ye bulaşarak, saldırmaya çalışarak, Fenerbahçe üzerinden kendi camialarındaki iç siyasetlerini gerçekleştirip bizi bu işin içine çekmeye çalışıyorlar." diye konuştu.


Camia olarak bu tür işlere girmeyeceklerini kaydeden Sipahioğlu, "Ama tekrar ediyorum hakemler, federasyon bu işlere müsaade etmemeli. Önüne gelenin açıklama yapabileceği bir düzen olmamalı. Bizim Başkan vekilimiz aylarca ceza aldı. Semih bey geçen sene yaptığı açıklamalardan ötürü federasyondan aylarca ceza aldı. Ama görüyoruz ki aynı standartlar uygulanmıyor. Uygulanmıyor mu, uygulanamıyor mu bilmiyorum. Ama netice ortada. Federasyonumuz ve hakemlerimiz adil rekabeti, adil şartlarda bir basketbol ligini sürdürülebilir kılmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.


Fenerbahçe'de hakemlerle maçları yönetmeye çalışan oyuncunun da bulunmadığını anlatan Sipahioğlu, "Ama görüyoruz ki bazı takımlarda oyuncular hakemlerle beraber maç yönetiyor. Hakemlerimiz her pozisyonda, buradaki maçta da oldu, kendilerine devamlı olarak kararlarının izahatını veriyor. Hakemlerin sürekli olarak bazı oyunculara izahat vermesini federasyon nasıl yorumluyor? Basketboldan sorumlu merkez hakem kurulu nasıl yorumluyor? Onların takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:18 
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