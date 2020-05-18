Fenerbahçe'den Türkiye Kupası tepkisi: "Bizim kırmızı çizgimiz" - Son Dakika

Fenerbahçe'den Türkiye Kupası tepkisi: "Bizim kırmızı çizgimiz"

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koronavirüs nedeniyle askıya alınan lig maçlarının 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası programında henüz bir netleşme olmaması Fenerbahçe'de keyifleri kaçırdı.

Fenerbahçe'den Türkiye Kupası tepkisi:

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Koronavirüs nedeniyle askıya alınan lig maçlarının 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası programında henüz bir netleşme olmaması Fenerbahçe'de keyifleri kaçırdı. Kupa fikstürünün açıklanmamasından rahatsız olan sarı lacivertli yöneticiler, "Her konuda yol haritası, tarih açıklandı ama nedense kupada netleşme yok. Biz kupa maçlarının ligin sonuna veya önümüzdeki sezonun başına bırakılmasına asla sıcak bakmıyoruz. 'Kupa bizim kırmızı çizgimiz" dediler.


Normal fikstür devam etsin


Liglerle ilgili alternatifli tarihler bulunmasına karşın kupa takviminin belirlenmediğine dikkat çeken Fenerbahçeli yöneticiler konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Devletimizin ve Sağlık Bakanlığı'nın var gücüyle çalıştığını görüyoruz. Bu yüzden biz de sorumluluk bilinciyle her karara saygıyla yaklaşmaya özen gösterdik. Ancak madem ki Süper Lig maçlarıyla alakalı bir tarih belirlendi, bir yol haritası ortaya konuldu aynı şekilde neden kupa maçlarıyla alakalı bir netleşme olmadı bunu merak ediyoruz. Acilen Türkiye Kupası maçlarıyla alakalı da bir açıklama yapılmasını istiyoruz.


Hassasiyetimize yanıt bekliyoruz


Bu konu Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Biz camia olarak kupa maç programının aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Yani süreç normal devam etseydi hangi maçın ardından kupa rövanşı ardından da diğer kupa maçları oynanacaksa gene aynı şekilde sürece devam edilmesini istiyoruz. Kupa maçlarının ligin sonuna veya önümüzdeki sezonun başına kaydırılmasını istemiyoruz. Kulağımız TFF'nin biran önce yapmasını beklediğimiz açıklamasında. Kupa maçlarının lige paralel olarak oynanması gereken tarihlerde yapılması ile ilgili federasyondan da hassasiyetimize olumlu cevap vermesini bekliyoruz."



Türkiye Kupası, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 07:34 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Türkiye Kupası tepkisi: 'Bizim kırmızı çizgimiz' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
İstanbul'da sarkıntılık kavgası! Genç kadın, kocasını korumak için hayatını feda etti İstanbul'da sarkıntılık kavgası! Genç kadın, kocasını korumak için hayatını feda etti         
04:14
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:42
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın         
00:28
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı 12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı         
00:07
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük         
23:48
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel         
23:42
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi         
23:36
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana         
23:24
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek         
22:18
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi         
21:44
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi         
21:42
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı         
21:36
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor         
21:28
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
21:19
Ünlü model Larissa Gacemer, Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor         
21:10
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı         
20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:57
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir         
20:46
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
19:56
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti         
19:38
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi         
19:27
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti         
19:14
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti         
18:58
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu         
18:15
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı         
17:43
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 07:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den Türkiye Kupası tepkisi: "Bizim kırmızı çizgimiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]