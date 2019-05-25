Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
4 saat önce
UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:38
UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe
Kulübünden açıklama geldi.
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