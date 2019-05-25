Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

4 saat önce

UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması, System.String[]
UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:38 
Ekonomi
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