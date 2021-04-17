Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi - Son Dakika

Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi

17.04.2021 23:29
Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi, System.String[]

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan ekranlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul karşıtı reklamlarının yayınlanması sosyal medyada gündeme oturmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "İki büyük LED ekranın her saat başı 15 dakikalık kullanım hakkı; genel kullanım sözleşmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun dışında yer alan ekranlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul karşıtı reklamlarının yayınlanmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Stadyumun dışındaki iki büyük ekranda 2011 yılından beri her saat başı İBB'nin 15 dakikalık kullanım hakkı olduğunu belirten sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'yi siyasetle ilişkilendirmeye çalışanlara da tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin dış bölümünde yer alan LED ekranlardaki bir video ile ilgili bu akşam sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldığını takip ettik. 2011 yılı itibarıyla stadımızda yer alan iki büyük LED ekranın her saat başı 15 dakikalık kullanım hakkı; genel kullanım sözleşmesi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Geçmişte başlamış, uzun yıllardır da devam eden bu uygulama gereğince; ilgili dakikalarda kullanılan video ya da görsel içeriklerin, kulübümüzle, kulübümüzün hiçbir süreci ile bir bağlantısı ve ilgisi bulunmamaktadır, bahsi geçen video da İBB TV'ye ait bir içeriktir.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunuyor;

bu vesile ile bugün de olduğu gibi mütemadiyen Kulübümüzü siyasetle ilişkilendirmeye çalışanları şiddetle kınadığımızı vurgulamak istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi

Kanal İstanbul, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi - Son Dakika Spor


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