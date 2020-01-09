Fenerbahçe'den üyelere mesaj:

Fenerbahçe Kulübü, üyelerine bir mesaj göndererek, 50 TL olan üyelik aidatına ek olarak 500 TL ve üzerinde bir tutarı mali destek için katkı payı olarak ödemelerini talep etti. Mesajda, "Mali sorunlarımızın yüksek boyutu gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor. Yeni yılda siz değerli üyelerimizin bu çabamıza kendi imkanlarınız ölçüsünde destek olmanızı bekliyoruz" denildi.



ÖRNEK OLACAK



Mesaj şöyle devam etti: "Üyelerimizin yıllık aidatının güncellenmesini gönülden desteklediklerini biliyoruz. Ancak usul olarak, genel kurulumuzun 2020'de alacağı karar, 2021 yılı için geçerli olacağından siz değerli F.Bahçeliler'den beklentimiz, mevcut aidat tutarı 50TL'ye ilave olarak, 500 TL ve üzeri bir tutarda kulübümüze katkı payı olarak destek olmanızdır. Dayanışmaya güzel bir örnek olacağını düşündüğümüz bu katkı ile mücadelemizin bu aşamasında da, bugüne kadar olduğu gibi, yine bizim yanımızda olacağınıza inanıyor ve güveniyoruz.



TFF İLE GÖRÜŞÜYORUZ



Fenerbahçe Kulübü öte yandan harcama limitleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "Harcama limitleri ile ilgili bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz. Kulüp olarak limitlerin açıklandığı 20 Aralık 2019'dan bugüne TFF ile görüşmelerimiz sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.



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