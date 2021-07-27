Fenerbahçe'den üzücü haber! Samatta, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Fenerbahçe sezon öncesi çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Mbwana Samatta karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

SON DURUM KONTROLLERDEN SONRA NETLİK KAZANACAK

Hava topu mücadelesinde acılar içinde yerde kalan Tanzanyalı forvet, oyuna devam edemedi ve saha dışına alındı. Golcü futbolcunun yerine oyuna Serdar Dursun dahil oldu. 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığına ilişkin son durum ise yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.