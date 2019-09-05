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Fenerbahçe'den volkan demirel paylaşımı: omuz omuza yeni bir yolculuğa

1 saat önce

Fenerbahçe'de teknik heyetteki görevine başlayan Volkan Demirel için sarı-lacivertliler sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

Fenerbahçe'den volkan demirel paylaşımı: omuz omuza yeni bir yolculuğa, System.String[]
Fenerbahçe'de teknik heyetteki görevine başlayan Volkan Demirel için sarı-lacivertliler sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.
Sarı-lacivertlilerde futbol hayatını noktalayan ve kulüp tarafından yeni sezonda teknik heyette yer alacağı açıklanan Volkan Demirel için bir video paylaşıldı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanla şimdi omuz omuza yeni bir yolculuğa!" başlığıyla paylaşılan klipte Volkan Demirel'in tesislerde takımla ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüntüleri yer alıyor. Demirel burada yaptığı açıklamada, "17 yıl sahanın içinden, Fenerbahçe'nin kalesinden, şimdi ise sahanın kenarından katılacağım bu coşkuya. Bu kapıdan artık teknik ekibin parçası olarak gireceğim. Bu renklere hizmet etmek bambaşka. Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanı, bu motivasyonu sürdürmek bambaşka. Fenerbahçeli olmayan bunu bilemez. Bu anlatılmaz, yaşanır. Dile kolay 17 yıl. Çubukluyu 17 yıl terlettim, şimdi tutkunu olduğum renklere farklı bir kulvarda kavuşma vakti. Hep söyledim hep de söyleyeceğim; benim hayatım Fenerbahçe. İlk tanıdığım takım, ilk öğrendiğim renkler, ilk haykırışım Fenerbahçe. Çok sevdim; senin benim bizim gibi bu iki rengi candan öte sevdim" dedi.
Teknik direktör Ersun Yanal ise "Her şey güzel olacak. Kalbinden, yüreğinden, içinden çıkıp tekrar Fenerbahçe'de görev alması hepimizin arzuladığı bir şey. Bu görevi yapacak ve umarım bize çok büyük bir güç olacak. Volkan'a ihtiyacımız var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Fenerbahçe tarafından paylaşılan video


Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:53 Kaynak: DHA
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