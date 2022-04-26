Fenerbahçe'den yalanlama - Son Dakika

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile anlaşmaya varıldığı şeklinde çıkan haberler için yalanlama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

(İHA)