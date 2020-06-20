Fenerbahçe'den yalanlama!

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bugün bazı yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



İŞTE O AÇIKLAMA



Bugün tarihli yayınlanan "Ödeme Krizi Sürüyor" başlıklı haber ile "Kruse'den Domino Etkisi" başlıklı haberlerde yer alan, futbolcularımız Gustavo, Dirar, Jailson ve Zajc'ın kendilerine sunulan opsiyonları kabul etmediğine yönelik iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır.



Bu haberlerde bahsi geçen oyuncularımızdan tarafımıza iddia edildiği yönde bir beyan gelmemiştir.



Her iki mecrada neredeyse aynı ifadelerle yer alan ilgili haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor; bu haberleri kamuoyuna servis eden kurumları ve gerçek dışı bu haberleri kullanan diğer mecraları da sorumlu davranmaya davet ediyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü