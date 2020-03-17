Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

6 saat önce

"Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur""Gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek...

Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması, System.String[]

"Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur"

"Gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır"

İSTANBUL, –

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör konusunda Altay 'da görev yapan Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanması kapsamında birlikte çalışabilme ihtimali üzerine bazı temasların olduğu vurgulanırken gelinen noktada görüşmenin sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur. Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir. Ancak bugün itibarıyla gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."


Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:45 Kaynak: DHA
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