Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile bazı temasların gerçekleştirildiğini ama henüz bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki taraf arasındaki görüşme doğrulanırken, "Altay Kulübünün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur." denildi.

Görüşmeler neticesinde iki tarafın sezon sonunda yeniden bir değerlendirme yapacağı kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir. Bugün itibarıyla gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."